«Газпром» объяснил остановку транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что снижение объемов транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа» связано с тем, что этот маршрут используется по потребности, передает РИА «Новости».

«Используем по потребности», — ответил он на вопрос, с чем связана остановка экспорта.

Ранее стало известно, что транзит российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу был полностью прекращен.

По данным компании Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе начали постепенно снижаться с выходных. К утру вторника они достигли нуля.

Русско-польский контракт о транзите газа истек 17 мая текущего года. С этого времени «Газпром» может бронировать мощности трубопровода «Ямал-Европа» только через аукционы.

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