Более 2 тыс. грузоотправителей РЖД вернулись к работе за последние две недели

ОАО «РЖД» зафиксировало возобновление деловой активности своих клиентов на фоне ослабления ограничительных мер в ряде регионов РФ, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса.

Так, за последние две недели вновь приступили к отгрузке продукции более 2 тыс. грузоотправителей. Речь идет в основном о малых и средних предприятия лесной промышленности, зерновиках, отправителях продовольственных грузов, представителях строительной отрасли и металлургии (преимущественно ломозаготовителях).

Отмечается также, что наибольшее включение грузоотправителей в работу отмечено на Западно-Сибирской, Южно-Уральской и Дальневосточной железных дорогах.

Крупнейшие клиенты ОАО «РЖД» являются предприятиями непрерывного цикла и поэтому не прекращали свою работу.