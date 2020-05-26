Fitch: падение российского ВВП составит 5% по итогам года из-за COVID-19

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению российского ВВП в 2020 году с 3,3% до 5% из-за продолжения пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление агентства.

«Заражения резко увеличились в Бразилии и России с середины апреля, и теперь мы ожидаем падение ВВП Бразилии на 6% (с падения на 4% в предыдущем прогнозе) и России на 5% (с падения на 3%) в этом году», — считают аналитики Fitch.

Также специалисты сообщили, что ожидают восстановления роста валового продукта в России в 3% в 2021 году, а не в 2,5%, как прогнозировалось ранее.

Ранее Минэкономразвития РФ спрогнозировало, что падение ВВП страны в 2020 составит 5%, а рост в 2021 году — 2,8%.

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