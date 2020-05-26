ФАС продлила рассрочку для оплаты штрафов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 30 июня рассрочку для оплаты административных штрафов юридическими лицами, пишет ведомство.
«Тем самым снизится административная финансовая нагрузка в период выхода из кризисного состояния», — отмечается в сообщении.
Отсрочку можно получить вне зависимости от наличия или отсутствия ходатайства об этом.
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