Минфин выделил 222 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов перечислило в Пенсионный фонд 222 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми, пишет ведомство.

»Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 197 миллиардов рублей выделены на выплаты детям от трех до 16 лет. Предполагается, что помощь охватит 19 миллионов детей. Каждый ребенок получит по 10 тысяч рублей.

Еще почти 25 миллиардов рублей направлены на пособия 1,6 миллиона детям до трех лет. Семьям с малышами выплатят по пять тысяч рублей.

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