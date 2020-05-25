В Минэнерго рассказали, когда сбалансируется рынок нефти
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рынок нефти может стабилизироваться уже в июне-июле за счет снижения добычи в ОПЕК+, а также восстановления мирового спроса, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве, который передал агентству позицию главы ведомства.
По словам Новака, спрос на нефть уже улучшается в настоящее время, и уже на 20% выше показателя апреля, но на 20% меньше уровня 2019 года.
Он также заявил, что после сделки ОПЕК+ и падения добычи в других странах с рынка ушло около 14-15 млн баррелей нефти в сутки, однако излишки остаются на уровне 7-12 млн б/c.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что спрос на нефть остается в мае 2020 года на низком уровне, но демонстрирует рост.
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