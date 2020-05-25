Правительство запретило импорт бензина до октября

Правительство России запретило импорт бензина, дизельного топлива, керосина и других нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

Запрет на ввоз в страну топлива будет действовать 4 месяца, то есть до 1 октября текущего года. Однако срок действия нововведения могут изменить до 15 июля.

В постановлении кабмина поясняется, что данная мера призвана обеспечить энергетическую безопасность и стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива.

Ранее министр энергетики России Александр Новак гарантировал, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке.

Текущие цены на топливо являются стабильными. По его данным, стоимость АИ-92 с начала 2020 года не поменялась, а цены на оптовых базах уменьшились на 3%. Годовой индекс цен на бензин составил 1,7%, дизельное топливо летнее – 3%, что ниже уровня инфляции. Цены на авиакеросин снизились на 41,5% с начала года, заключил Новак.

В свою очередь президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть.