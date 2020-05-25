Ввоз топлива в Россию приостановлен кабмином до 1 октября
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому до 1 октября 2020 года ввоз в Россию импортного топлива приостановлен. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что ограничение распространяется на автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.
В документе говорится, что такая мера принята для обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Мера является временной, срок ее действия могут изменить до 15 июля 2020 года.
Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в стране не произойдет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, поскольку ведомство регулярно мониторит ситуацию с запасами топлива во всех регионах страны.