Ввоз топлива в Россию приостановлен кабмином до 1 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому до 1 октября 2020 года ввоз в Россию импортного топлива приостановлен. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что ограничение распространяется на автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.

В документе говорится, что такая мера принята для обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Мера является временной, срок ее действия могут изменить до 15 июля 2020 года.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в стране не произойдет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, поскольку ведомство регулярно мониторит ситуацию с запасами топлива во всех регионах страны.