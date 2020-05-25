Получить надбавку к пенсии в России можно будет на 5 лет раньше

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, разрешающий получить надбавку к пенсии на пять лет раньше. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который является одним из авторов инициативы.

Согласно нынешнему закону «О страховых пенсиях», 100% фиксированная выплата к страховой пенсии по старости становится доступна после достижения 80 лет. Поправка предлагает сделать это возможным с 75 лет.

Авторы законопроекта ссылаются на то, что Всемирная организация здравоохранения относит достигших 75 лет граждан к лицам старческого возраста, поскольку почти все они имеют хронические заболевания. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи, подчеркивают парламентарии.

Депутаты также отмечают, что многие государства предоставляют различные доплаты и меры социальной поддержки гражданам, достигшим именно 75 лет. По их мнению, данные изменения позволят обеспечить более достойный уровень жизни лицам старческого возраста.

Если идею одобрят, обновленная версия закона может вступить в силу со следующего года.