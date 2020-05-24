Минздрав разъяснил порядок страховых выплат медикам при пандемии

Российским медицинским работникам предоставляются страховые выплаты в случае заражения коронавирусом нового типа при исполнении служебных обязанностей, сообщает Министерство здравоохранения России.

При заражении сотрудника коронавирусом, работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию страхового случая, указано в сообщении. Отмечается, что такое расследование не должно длиться дольше 4 дней, его целью является подтверждение заражения сотрудника при выполнении служебных обязанностей.

По результатам расследования в Фонд социального страхования направляется справка, на ее основании готовятся документы на страховую выплату, разъясняет Минздрав. При этом выплата должно быть осуществлена не позднее следующего дня после получения справки.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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