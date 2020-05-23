Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи

Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Данная мера вводится на время действия соглашения стран ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, указано в документе.

Поручение должно быть выполнено до 15 июня текущего года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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