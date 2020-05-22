Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа
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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
«Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов с целью финансирования борьбы с кризисом, это приведет к значительному росту выпуска ОФЗ», — сказал Моисеев.
По его словам, это станет самым масштабным ростом эмиссии российских ценных бумаг. Однако замминистра заверил, что наращивание государственного долга не приведет к проблемам с его погашением.
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