Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.

«Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов с целью финансирования борьбы с кризисом, это приведет к значительному росту выпуска ОФЗ», — сказал Моисеев.

По его словам, это станет самым масштабным ростом эмиссии российских ценных бумаг. Однако замминистра заверил, что наращивание государственного долга не приведет к проблемам с его погашением.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин решил не продлевать ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей

— Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

— Россия сокращает вложения в госдолг США