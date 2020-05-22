Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу днем падают в среднем на 5-6%.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, на 13.35 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,94%. Она снижалась до $34,28 за баррель.

При этом снижение цены июльских фьючерсов на нефть марки WTI составила 6,41%. Цена падала до $31,86 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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