Чубайс рассказал об «удивительной» готовности россиян к работе и обучению онлайн

На фоне пандемии коронавируса россияне продемонстрировали удивительную психологическую готовность к переходу в онлайн-режим работы и обучения. Об этом заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает ТАСС.

«Личное мое главное удивление - насколько в целом мы оказались готовы [к переходу в онлайн] с точки зрения инфраструктуры, психологически даже готовы к тому, чтобы сюда перейти», — сказал он.

Чубайс добавил, что раньше почти не использовал приложение для проведения видеоконференций, однако сейчас практически «живет» в нем.

«Оказалась общая степень готовности очень серьезная и очень значимая», — подчеркнул председатель правления «Роснано».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посчитал, что пандемия коронавируса даст толчок новой технологической революции в мире.