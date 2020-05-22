Фальков: студентам в РФ будут выдавать образовательные кредиты на любую сумму
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что студентам вузов cтраны планируется выдавать образовательные кредиты на любую сумму на 15 лет. Об этом он сказал в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».
По его словам, это станет возможным благодаря расширению программы кредитования с государственным участием.
«То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка РФ и, соответственно, срок <...> 15 лет», — пояснил Фальков.
Он отметил, что сумма кредита при этом ограничена не будет.
Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство совместно с банком России проработать вопрос об уменьшении ставки по образовательному кредиту с 8% до 3%.
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