Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — описали свое нынешнее положение как «катастрофа» или «кризис». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

62% респондентов оценили шанс выживания своих компаний в 50% и ниже. Уверены в том, что их предприятие продолжит работу, 13,4% участников опроса.

Поддержкой бизнеса со стороны государства в условиях эпидемии COVID-19 довольны лишь 6,6% опрошенных.

В мониторинге участвовали 2 055 компаний из всех регионов России. Частично возобновили деятельность 32% из них, а 36% опрошенных сообщили, что работа их компании до сих пор остановлена.

6 апреля кабмин утвердил перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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