Минэкономразвития: инфляция в 2020 году ожидается на уровне 4%
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Минэкономразвития дало прогноз по изменениям годовой инфляции в России по итогам 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2020-2023 годы, инфляция в текущем году составит 4%.
При этом на период с 2021 по 2023 год инфляция сохранится на этом же уровне.
Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о прогнозе по изменению ВВП в России. Так в 2020 году ожидается падение ВВП на 5%, а возвращение к докризисному уровню прогнозируется к I полугодию 2022 года.
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