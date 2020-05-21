Минэкономразвития: инфляция в 2020 году ожидается на уровне 4%

Минэкономразвития дало прогноз по изменениям годовой инфляции в России по итогам 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2020-2023 годы, инфляция в текущем году составит 4%.

При этом на период с 2021 по 2023 год инфляция сохранится на этом же уровне.

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о прогнозе по изменению ВВП в России. Так в 2020 году ожидается падение ВВП на 5%, а возвращение к докризисному уровню прогнозируется к I полугодию 2022 года.

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