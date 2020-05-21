Решетников рассказал об ожиданиях по курсу доллара к концу 2020 года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал об ожиданиях ведомства по курсу доллара к концу 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что во второй половине года ожидается восстановление экспорта. По его мнению, импорт также будет расти, но чуть более активно, что приведет к «умеренному ослаблению рубля».

Решетников уточнил, что МЭР рассчитывает, что курс доллара к концу года будет находиться в районе 75 — 76 рублей.

Кроме того, в Минэкономразвития ожидают, что нефтяные цены в период с июня по декабрь 2020 года будут находиться ниже отметки $30 за баррель, а к концу 2021 года стоимость нефти поднимется до $40 за баррель.

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