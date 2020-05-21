Благодаря работе ФНС бюджет РФ за 2019 год оказался в «плюсе»

Правительство России подвело итоги исполнения бюджета 2019 года, по итогам которого доходы страны составили 20 трлн руб., а расходы — 18 трлн руб.; при этом выйти в «плюс» удалось в основном благодаря усилиям ФНС, которую в то время возглавлял Михаил Мишустин, передает телеканал «360».

Так, Минфин отчитался об исполнении бюджета за 2019 год. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что бюджет страны оказался в плюсе на 1,8% ВВП.

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что за счет этого страна смогла вложить больше средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ): по состоянию на начало текущего месяца, его объем составил 12,4 трлн руб.

Одна часть этих денег пойдет на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов, другая — на финансирование планов по восстановлению экономики после завершения пандемии коронавируса нового типа.

Силуанов подчеркнул, что остаться в «плюсе» стране позволили два фактора: постепенная диверсификация экономики и работа ФНС по увеличению собираемости налогов.

Мишустин, который до начала 2020 года возглавлял Федеральную налоговую службу, добился создания продвинутой системы налогового администрирования — за 10 лет своего существования она позволила накопить резервы. Сейчас их используют для стабилизации экономики в период пандемии.

Наглядно это можно увидеть на примере администрирования страховых взносов. В 2017 году Минтруд передал свои полномочия ФНС. Статистика 2019 года показывает, что принятое решение оказалось верным — доходы ПФР уже к 2018 году увеличились на 511 млрд руб., превысив прогнозы на 1,5%. Именно эти средства и обеспечили практически весь запас бюджета: 1,7% из 1,8%. заявил министр труда Антон Котяков.

План превысили и поступления в другие социальные фонды. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Фонд социального страхования перевыполнил прогноз на 2,3%, достигнув 770 млрд руб. Федеральный фонд ОМС получил на 1,2% больше средств, чем предполагалось — 2,12 трлн руб.