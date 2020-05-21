Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать «Приватбанк» Коломойскому
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает возвращать бывшим владельцам неплатежеспособные банки. Об этом сообщает «Страна.ua».
Принятие соответствующего закона является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, названных в рамках сотрудничества с украинской стороной.
Согласно этому закону, украинский бизнесмен Игорь Коломойский лишается возможности вернуть «Приватбанк», который был национализирован в 2017 году.
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