Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать «Приватбанк» Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает возвращать бывшим владельцам неплатежеспособные банки. Об этом сообщает «Страна.ua».

Принятие соответствующего закона является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, названных в рамках сотрудничества с украинской стороной.

Согласно этому закону, украинский бизнесмен Игорь Коломойский лишается возможности вернуть «Приватбанк», который был национализирован в 2017 году.

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