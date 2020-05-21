Более 9 миллионов семей подали заявку на выплату для детей

Больше 9 миллионов семей подали заявление на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Более 9 миллионов семей уже подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности заявления поданы на выплаты на 13,2 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет», — говорится в заявлении.

Уточняется, что выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста и не зависит от материального положения семьи, а также не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Ранее правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Согласно постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

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