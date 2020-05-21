«Роснефть» подала в суд иск против РБК на 43 млрд рублей

«Роснефть» подала иск в суд на принадлежащий Григорию Березкину РБК в связи с материалом касательно аспектов прекращения деятельности компании в Венесуэле, передает ТАСС.

Нефтяная компания считает, что публикация в РБК вводит общественность в заблуждение.

В свою очередь, в РБК заявили, что искового заявления от «Роснефти» не получали. «Мы готовы отстаивать свою позицию», — подчеркнули там.

Сумма ущерба оценена в 43 млрд руб.