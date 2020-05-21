Тинькофф запустил индекс деловой активности в РФ в период пандемии Tinkoff CoronaIndex

Экосистема Тинькофф рассчитала Tinkoff CoronaIndex — индекс бизнес-активности в России, который показывает, как пандемия и ограничительные меры повлияли на деловую жизнь в стране, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» 21 мая, в четверг.

Индекс рассчитан на данных более 11 млн клиентов экосистемы Тинькофф — клиентов розничного банкинга, более 550 тысяч компаний, более 60 000 клиентов эквайринга Тинькофф и демонстрирует динамику деловой активности по всей стране, Москве, отдельным российским регионам регионам и различным категориям бизнеса — по шкале от 0 до 10.

В ближайшее время проект Tinkoff CoronaIndex пополнится другими данными экосистемы Тинькофф - цифрами от кредитного и других направлений розничного банкинга, средним чеком покупок, данными Тинькофф Мобайла и прочими.

Так, средний показатель индекса за февраль составлял 7,3, в феврале 2019 года он составил бы 7,1 пунктов. Самые высокие показатели индекса в 2020 году выпали на дни накануне гендерных праздников: 22 февраля и 14 февраля, когда бизнес-индекс достигал значения в 8,1 пункта. А вот 7 марта бизнес-индекс Тинькофф составил рекордные 8,6 пункта.

В период с 30 марта по 11 мая 2020 года бизнес-индекс опустился на 2,7 пункта, а в среднем его значение по всей стране составляло 4,6 пункта. Сказалась самоизоляция.

В первую рабочую неделю индекс по сравнению с периодом самоизоляции увеличился на 1 пункт, но с показателями февраля он так и не сравнялся

В среду, 20 мая индекс в Москве составлял 5,4, по России — 5,9.

Самые высокие показатели индекса среди субъектов РФ на 20 мая зафиксировны в Сибири: Красноярский край (7,4), Новосибирская область (7,3), Омская область (7,2).

20 мая средние траты уже составляли 80% от средних показателей февраля.

Самая активная динамика — у продуктовых магазинов и супермаркетов. Рост продемонстрировал и сегмент онлайн-ритейл: сегмент «дом, ремонт» — на 8%.

Автоуслуги выросли примерно на 20%.

Медленный рост у категории «авиабилеты» — на этой неделе уже 10-15% от показателей февраля, существенно лучше у железнодорожных билетов — 35-40% от средних трат по февралю, по салонам красоты — 40%, одежда в розницу — 54%.