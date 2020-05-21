Госдума приняла законопроект о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла в четверг, 21 мая, в первом чтении законопроект о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе также говорится о предоставлении налоговых каникул малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему от коронавируса, во втором квартале 2020 года.

Также, согласно законопроекту, для индивидуальных предпринимателей (ИП), также пострадавших от COVID-19, суммы страховых взносов за текущий год снижаются на величину одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

А суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в этом году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут приниматься за их доход и облагаться налогом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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