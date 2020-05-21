Официальный курс евро понизился до 77,8 рубля

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Официальный курс доллара на пятницу, 22 мая, составил 70,924 руб. Об этом сообщает Банк России.

Официальный курс евро снизился до 77,79 руб.

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