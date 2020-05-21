Турция ожидает в 2020 году до 3,5 млн российских туристов

В туристическом секторе Турции ожидают, что в страну в нынешнем году приедут до 3,5 млн российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Он допустил, что в этом году туристический поток из России в его страну обрушится на 40%.

По словам министра, в текущем году Турция рассчитывает «на 3-3,5 миллиона туристов при условии восстановления авиасообщения в середине июля».