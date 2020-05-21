Москалькова предложила закрепить в законе беспроцентные кредиты компаниям

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возможность получения беспроцентных кредитов для пострадавших от пандемии коронавируса компаний надо закрепить на законодательном уровне, передает РИА «Новости».

Ранее кабмин утвердил перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19.

«Скоро будет приниматься закон о поддержке после прекращения ограничительных мер, и здесь очень важно, чтобы на законодательном уровне были даны возможности получения беспроцентных кредитов тем учреждениям, органам, которые пострадали», — сказала Москалькова.

Она обратила внимание на некоммерческие негосударственные образовательные учреждения, которые не получили никакой поддержки. Кроме того, отметила Москалькова, в трудном положении могут оказаться и родители школьников, обучение которых они оплачивали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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