«Северный поток» освободили от газовой директивы

Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии освободило «Северный поток» от действия газовой директивы ЕС, передает РИА «Новости».

Правила директивы не будут распространяться на ту часть газопровода, которая расположена на территории Германии. «Северный поток» освобожден от газовых правил ЕС на 20 лет. Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.

Иная ситуация сложилась с газопроводом «Северный поток — 2». Ранее стало известно, что BNA отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил ЕС. Nord Stream 2 AG подало апелляцию, однако Европейский суд юстиции отклонил иск.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.