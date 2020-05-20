Суд ЕС отклонил иск оператора «Северного потока — 2» по газовой директиве

Европейский суд юстиции отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против некоторых норм законодательства о газопроводах третьих стран, следует из пресс-релиза суда.

«Верховный суд установил, что директива ЕС прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Германия отказала в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы ЕС, согласно которой добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.