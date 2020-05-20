Путин: необходимо поставлять рыбу с Дальнего Востока по Северному морскому пути

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о регулярных поставках рыбы из регионов ДФО по Северному морскому пути. Об этом он заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

«Давайте проработаем. Там нужно вывозить из портов, обслуживание в портах должно быть соответствующим образом налажено», — сказал Путин.

Он отметил, что реализовать эту идею можно будет с помощью привлечения корпораций Росатом и РЖД.

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