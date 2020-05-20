Индонезийский остров Бали откроется для иностранных туристов в октябре 2020 года при условии улучшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

На Бали выявлен 371 случай коронавируса, четыре человека умерли.

По всей Индонезии зафиксировано 19 тыс. случаев COVID-19.

Отмечается, что раньше Бали могут также открыться город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.

По данным газеты, 80% населения Бали зависит от туризма. В марте число прибытий иностранных туристов снизилось на 60% из-за ситуации с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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