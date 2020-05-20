Путин: важно увеличить конкурентоспособность сельского хозяйства
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не упускать из виду стратегические задачи сельскохозяйственной отрасли для того, чтобы повысить конкурентоспособность российской продукции. Об этом он заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
«За решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты .. пользовались спросом», — заявил Путин.
Он отметил, что выполнение данной задачи является ключевым параметром, вокруг которого нужно выстраивать «аграрную, промышленную, научно-образовательную политику» России.
По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы отечественные продукты пользовались спросом как внутри страны, так и за рубежом.
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