Путин: важно увеличить конкурентоспособность сельского хозяйства

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не упускать из виду стратегические задачи сельскохозяйственной отрасли для того, чтобы повысить конкурентоспособность российской продукции. Об этом он заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

«За решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты .. пользовались спросом», — заявил Путин.

Он отметил, что выполнение данной задачи является ключевым параметром, вокруг которого нужно выстраивать «аграрную, промышленную, научно-образовательную политику» России.

По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы отечественные продукты пользовались спросом как внутри страны, так и за рубежом.

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