Путин заявил, что РФ полностью обеспечивает себя основными продуктами питания
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в настоящее время страна в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания. Об этом он заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — сказал Путин.
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