Курсы доллара и евро растут к рублю

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Курсы евро и доллара растут к рублю на открытии торгов.

Курс доллара на открытии торгов Моcбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб.

Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.