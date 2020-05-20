Генсек ООН предложил выделить Африке $200 млрд для борьбы с пандемией

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на помощь африканским странам в преодолении последствий пандемии COVID-19 мировое сообщество должно направить не менее $200 млрд, передает «Интерфакс».

«Призываю разработать глобальный пакет мер реагирования <...> Для Африки это означает более 200 млрд долларов дополнительной помощи от международного сообщества», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что такая сумма равняется 10% мирового ВВП.

По его словам, коронавирус в Африке распространился относительно недавно, и это может «привести к разрушительным последствиям».

Генсек добавил, что без помощи Африке, вспышку коронавируса на планете не удастся остановить в ближайшее время.

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