Совфед предлагает подготовить поправки о работе при режиме повышенной готовности

Совет Федерации рекомендует Министерству труда России разработать поправки о работе граждан при режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст проекта постановления Совфеда.

Сенаторы предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ, в закон «О занятости населения в РФ» и в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», говорится в сообщении.

В частности, изменения следует внести в часть об установлении особенностей трудовых отношений, в том числе при переводе работников на дистанционную, сменную работу, приеме работников на временную работу.