Названы наиболее пострадавшие из-за пандемии отрасли экономики Москвы

Наиболее сильно пострадали от вызванного пандемией коронавируса вынужденного простоя производители мебели, бумаги и резиновых изделий, заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами.

С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие восстановило свою работу.

«Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили три группы - менее пострадавшие, пострадавшие и наиболее пострадавшие. На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий», - цитирует «Российская газета» вице-мэра.

Ефимов также отметил, что к пострадавшим отнесены пищевая и текстильная промышленность, производство электронного оборудования и ремонт машин, а к наиболее пострадавшим - производство мебели, бумаги и резиновых изделий.

Нефтяная промышленность и фармацевтика относятся к менее пострадавшим отраслям: объем загруженности их мощностей в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 4-8%.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ключевым условием возобновления и продолжения деятельности является строгое соблюдение мер безопасности сотрудников.

«Предприятия возобновили свою работу при условии строго соблюдения мер безопасности сотрудников, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек, все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование. При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: 31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках», - добавил он.