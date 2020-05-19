Швеция не поддерживает создание фонда восстановления экономики ЕС

Швеция не поддерживает идею Германии и Франции создать фонд восстановления экономики Европейского союза в €500 млрд, заявила глава шведского министерства финансов Магдалена Андерссон. Об этом сообщает ТАСС.

Шведская сторона скептически относится к тому, что «ЕС одолжит деньги, а затем выдаст их в качестве гранта», отметила Андерссон. Она подчеркнула, что в сложившихся условиях первостепенное значение имеет открытие европейской экономики, которое приведет к восстановлению работы единого рынка.

Ранее ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики объемом в €500 млрд. Целью данного фонда канцлер Германии Ангела Меркель назвала сплоченный и солидарный выход Европы из экономического кризиса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

— Испания поддержала идею создания фонда восстановления экономики ЕС