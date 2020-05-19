Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, пишет РИА «Новости».

«Я не думаю, что проект может быть остановлен, я убежден, что он будет реализован», — сказал Лавров.

По словам министра, в этом задействована вся Европа, потому что проект усилит ее энергетическую безопасность.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков проекта. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет завершен российскими силами, но строительство закончится на несколько месяцев позже.

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