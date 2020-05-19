ФНС разработала систему для освобождения пострадавших компаний от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала информационную систему для освобождения от налогов тех компаний, которые пострадали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил глава ведомства Даниил Егоров. Об этом сообщает ТАСС.

Для пострадавших компаний предусмотрено освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года, под эту программу попадают 1,9 млн субъектов бизнеса с 4,7 млн сотрудников, отметил глава ФНС.

Подготовленная информационная система позволит автоматизировать работу в этой сфере, пояснил Егоров. По его словам, пользователи должны будут заполнять декларации, после чего ФНС автоматизировано будет уведомлять их об освобождении от налога на определенную сумму.

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