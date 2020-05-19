Свыше 11 млн заявлений поступили на получение выплат на детей

Свыше 11 млн заявлений подано в России на получение выплат в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте 3-16 лет. Об этом на совещании рассказал президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что 11 мая сообщил о том, что российские родители могут получить единовременную выплату не детей. При этом, как отметил глава государства, его предложение оказалось «крайне востребованным».

«От родителей через портал Госуслуги поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему, даже больше, почти на 12 миллионов детей», — заявил президент.

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