Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет
Журнал Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
В список вошли предприниматели и бизнесмены, спортсмены и киберспортсмены, музыканты, ученые, социальные работники, представители «Нового медиа», искусства, моды и дизайна.
При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: признание в профессиональном сообществе, известность в России и мире.
Так, в список вошли сооснователи медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич, руководитель управления анализа кредитных рисков Тинькофф банка Анна Казаков, коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар, киберспортсмен Кирилл Михайлов, пловец Антон Чупков, программный директор Высшей школы онкологии онколог-химиотерапевт Полина Шило, основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина, стендап-комик Нурлан Сабуров, художник Екатерина Муромцева, модель Алеся Кафельникова и другие.
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