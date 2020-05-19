При поддержке МСП Банка высокотехнологичный резидент Сколково из Екатеринбурга выходит на новые рынки

В условиях распространения коронавируса резидент технопарка высоких технологий Свердловской области и инновационного центра Сколково компания «Реиннольц» наращивает темпы развития.

В 2019 году МСП Банк предоставил компании кредит в размере 30 млн рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 3 года по Программе субсидирования кредитования Минэкономразвития.

Благодаря финансовой поддержке МСП Банка в начале 2020 года высокотехнологичная компания запустила новое направление водоподготовки, в частности был разработан и произведен новый продукт – вакуумный деаэратор DeGasExer DV, который уже в мае 2020 года готовится к экспорту в Республику Казахстан для нужд Руднинской ТЭЦ.

Деаэратор — устройство, предназначенное для удаления нежелательных газовых примесей из жидкости. Деаэратор DeGasExer DV был разработан и изготовлен специалистами «Реиннольц» по индивидуальному техническому заданию с целью удаления растворенных газов, в том числе кислорода, из подпиточной воды теплосетей на ТЭЦ. Благодаря собственным разработкам компании и использованию коррозионностойких материалов срок службы аппарата составляет не менее 30 лет.

Генеральный директор ООО «Реиннольц» Павел Блохин: «Данный проект – пример того, как своевременные управленческие решения позволяют подстраиваться под быстро меняющуюся ситуацию в экономике, диверсифицировать портфель заказов и выходить на новые рынки. В начале года мы с командой приняли решение выходить на рынок оборудования для процессов подготовки воды и очистки стоков. И такое решение оказалось верным – на первом же проекте удалось вывести новый для компании продукт на экспорт. Важно отметить, что по своим техническим характеристикам наш продукт превосходит аналоги на рынке, и это результат эффективного труда наших научно-технических специалистов».

ООО «Реиннольц» – российская инжиниринговая компания, специализируется на разработке и производстве высокоэффективного оборудования в сфере теплообмена, процессов термообессоливания и фильтрации.