Эксперт дала совет россиянам по выходу из долгов

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина в интервью РИА «Новости» дала россиянам советы по избавлению от долгов.

Первоначально необходимо выписать по порядку все долги от самого маленького до самого крупного. Затем направить все усилия на погашение наименьшей задолженности, а по остальным кредитам продолжать вносить минимальные платежи.

Когда первый долг будет погашен, надо переходить ко второму, направив на его выплату дополнительную сумму, которая уходила на прошлый долг.

Таким образом, как пояснила эксперт, будет быстро виден результат и возникнет мотивация больше зарабатывать и откладывать, чтобы двигаться вперед и избавиться от долгового бремени.

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