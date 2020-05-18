Подмосковье выделило 3,5 миллиарда рублей на доплаты медикам

Подмосковье выделило 3,5 миллиарда рублей на выплаты 23 тысячам медиков, борющимся с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора области Андрея Воробьева.

«Делаем все, чтобы каждый медик получил выплаты: президентская, правительственная по софинансированию, региональная. Все деньги — это 1,9 млрд [рублей] федеральных и 3,5 [млрд рублей] региональных», — приводятся слова Воробьева.

Губернатор отметил, что деньги поступают на счета больниц, которые перераспределяют их между работниками.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.

В России выявлено больше 290 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2 722 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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