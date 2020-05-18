Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на онлайн-торговлю лекарствами
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Правительство России утвердило правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, сообщается на сайте кабмина.
«Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств утвердило Правительство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заказать лекарства можно будет по телефону или онлайн.
Чтобы получить разрешение, аптеки должны будут отправить заявление и документы в Росздравнадзор. Решение будет принято в течение пяти дней.
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