Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrgus.

«Железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии на российский рынок резко выросли в апреле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за апрель Россия импортировала 40 тысяч тонн бензина. Для сравнения: в 2019 году объем импорта составил только 200 тонн.

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