В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

В России с 2021 года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии, сообщают «Известия».

Это следует из законопроекта, подготовленного Министерством труда. Документ предполагает, что в связи с увеличением средней продолжительности жизни, будет увеличен и срок пенсионных начислений — на 6 месяцев, то есть до 22 лет.

В Госдуме инициативу Минтруда готовы поддержать депутаты «Единой России». В некоторых оппозиционных фракциях посчитали, что документ является лишь способом уменьшить месячные выплаты гражданам.

В самом ведомстве заявили, что планируемое изменение совсем небольшое, то есть серьезного снижения пенсии не будет.

Общий размер накопительной пенсии останется прежним, сказали в министерстве, однако его разобьют не на 258 месячных выплат, а на 264.