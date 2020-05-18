Мишустин потребовал решить все вопросы с выплатами медикам за сутки

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от правительства до завтрашнего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным решить все вопросы с дополнительными выплатами медработникам, сообщает «Интерфакс».

Мишустин на совещании о стимулирующих выплатах врачам заявил, что все замечания Путина должны быть устранены до завтрашнего дня, когда он будет проводить новое совещание с кабмином.

«И прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту», — добавил премьер.

Ранее Путин в ходе совещания заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Дагестане.

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