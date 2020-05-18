Союзплодоимпорт считает неправомерным арест прав на водку в Бенилюксе

«Союзплодоимпорт» прокомментировал арест водочных товарных знаков на территории стран Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

«Союзплодоимпорт» считает такие действия неправомерными. Предприятие собирается обжаловать данное решение.

До этого стало известно, что бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста прав на водочные товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

18 февраля апелляционный суд Гааги постановил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. Экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

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